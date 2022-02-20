Шаляпин считает, что в костюме Мухомора в шоу «Маска» скрывается Распутина

Москва, 20 февраля. Прохор Шаляпин прокомментировал выступление артиста в костюме Мухомора в развлекательном шоу «Маска». По его словам — это очень яркий, сказочный персонаж.

Мухомор понравился председателю жюри «Маски» Филиппу Киркорову. Поп-король попросил генпродюсера проекта Тимура Вайнштейна подарить ему костюм этого персонажа. Мухомор также привлек внимание Шаляпина.

«Образ Мухомора очень интересный. Первое, что мне пришло на ум — это Маша Распутина. Но потом я понял, что под маской все-таки прячется мужчина. Конечно, можно подумать на Сергея Пенкина», — поделился исполнитель с изданием Teleprogramma.pro.

В костюме ядовитого гриба, по мнению Шаляпина, может скрываться и Юрий Гальцев. Артист пока придерживается этих трех версий и не уверен, какая из них правильная.

Шоу «Маска» стартовало на канале НТВ. В проекте участвуют 14 героев, в том числе Джокер, Монстрик, Осьминог, Пчела, Лошадь и другие.

Ранее Киркоров набросился с руганью на Регину Тодоренко, раскритиковавшую Осьминога за «ноги иксом». По ее словам, так часто стоит на сцене украинская певица Ани Лорак.