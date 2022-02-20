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Журналист Макдональд увидел ошибку в тексте корреспондента NYT о заявлении Путина

Политика
Журналист Макдональд увидел ошибку в тексте корреспондента NYT о заявлении Путина
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Нью-Йорк, 20 февраля. Журналист New York Times Питер Бейкер допустил ошибку, когда переводил слова президента России Владимира Путина о распаде СССР. На это указал корреспондент из Ирландии Брайан Макдональд.

Питер Бейкер написал в Twitter, что российский глава якобы собирается захватить Украину, чтобы исправить последствия «катастрофы», которой оказался развал Советского Союза.

«Чтобы понять Путина сейчас, важно вспомнить, что он назвал развал Советского Союза, освободивший миллионы, "величайшей геополитической катастрофой XX века"», — написал корреспондент.

Журналист Макдональд увидел ошибку в тексте корреспондента NYT о заявлении Путина
unsplash.com / Sarah Boudreau

Брайан Макдональд напомнил, что Путин на самом деле говорит о катастрофе не из-за «освобождения миллионов».

«Вообще-то Путин назвал развал Советского Союза «величайшей геополитической катастрофой XX века», потому что из-за него миллионы русских остались за границей новой России. Эту цитату постоянно неправильно истолковывают. То ли намеренно, то ли по незнанию», — подчеркнул ирландский журналист.

Другой пользователь Twitter помог Макдональду обнаружить еще одну ошибку в тексте и ткнуть автора в нее носом. Владимир Путин на самом деле назвал распад СССР крупнейшей геополитической катастрофой, а не величайшей, как выразился корреспондент NYT.

Путин 18 февраля провел переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Они обсудили вопросы сотрудничества.

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путин ссср nyt
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