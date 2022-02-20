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Мартовская индексация поднимет пенсии ряда россиян до 33 тысяч рублей

Экономика
Мартовская индексация поднимет пенсии ряда россиян до 33 тысяч рублей
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 20 февраля. Очередная индексация социальных пособий коснется нескольких групп населения уже в марте, о чем пишет «Московский комсомолец».

Ежемесячные выплаты в районе 30 тысяч рублей станут актуальными для ряда жителей России уже в следующем месяце. Предполагается, что пособия будут переводиться примерно 2,5-3 млн граждан.

Государственная дума приняла в трех чтениях закон об индексации пенсий, которые положены военным пенсионерам. Размер увеличения выплат установлен по планке 8,6%, что выше инфляции за 2021 год. Индексация будет проводиться задним числом (с 1 января).

«Принятое решение позволит проиндексировать выше уровня инфляции прошлого года пенсии военных пенсионеров и приравненных к ним лиц, в том числе служивших в органах внутренних дел, Росгвардии, МЧС и других силовых структурах. Закон касается около 2,6 млн человек — их пенсии будут пересчитаны с 1 января 2022 года», — подметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Подобным же образом ранее в России проиндексировали пенсии, выплачиваемые гражданам пенсионного возраста, которые не работают, и которые трудились до этого на гражданской службе.

Отмечается, что допрасходы бюджета на такие нужды в 2022 году составят 63,4 млрд рублей. Через год власти выделят на выполнение задач 42,5 млрд рублей, а в 2024 году эта сумма достигнет 48,4 млрд рублей. Примерная средняя сумма, которая будет начисляться военным пенсионерам с 1 марта, равняется 33 тыс. рублей.

Многим россиянам уже в феврале полагаются увеличенные соцпособия. В определенных случаях деньги перечислят вместе с пенсией, в других же придется написать для этого специальное заявление.

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пенсии индексация пособия выплаты
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