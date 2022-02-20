Мартовская индексация поднимет пенсии ряда россиян до 33 тысяч рублей

Москва, 20 февраля. Очередная индексация социальных пособий коснется нескольких групп населения уже в марте, о чем пишет «Московский комсомолец».

Ежемесячные выплаты в районе 30 тысяч рублей станут актуальными для ряда жителей России уже в следующем месяце. Предполагается, что пособия будут переводиться примерно 2,5-3 млн граждан.

Государственная дума приняла в трех чтениях закон об индексации пенсий, которые положены военным пенсионерам. Размер увеличения выплат установлен по планке 8,6%, что выше инфляции за 2021 год. Индексация будет проводиться задним числом (с 1 января).

«Принятое решение позволит проиндексировать выше уровня инфляции прошлого года пенсии военных пенсионеров и приравненных к ним лиц, в том числе служивших в органах внутренних дел, Росгвардии, МЧС и других силовых структурах. Закон касается около 2,6 млн человек — их пенсии будут пересчитаны с 1 января 2022 года», — подметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Подобным же образом ранее в России проиндексировали пенсии, выплачиваемые гражданам пенсионного возраста, которые не работают, и которые трудились до этого на гражданской службе.

Отмечается, что допрасходы бюджета на такие нужды в 2022 году составят 63,4 млрд рублей. Через год власти выделят на выполнение задач 42,5 млрд рублей, а в 2024 году эта сумма достигнет 48,4 млрд рублей. Примерная средняя сумма, которая будет начисляться военным пенсионерам с 1 марта, равняется 33 тыс. рублей.

Многим россиянам уже в феврале полагаются увеличенные соцпособия. В определенных случаях деньги перечислят вместе с пенсией, в других же придется написать для этого специальное заявление.