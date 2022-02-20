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Вывоз мусора за 2021 год обошелся россиянам в 175 млрд рублей

Экономика
Вывоз мусора за 2021 год обошелся россиянам в 175 млрд рублей
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 20 февраля. Жители России по итогам 2021 года заплатили за вывоз мусора 175 млрд рублей, сообщает РБК со ссылкой на данные Российского экологического оператора (РЭО).

По данным регулятора мусорной реформы РЭО, собираемость платежей за вывоз ТБО увеличилась с 85,7% в 2020 году до 90,7% в 2021 году. Совокупный объем выставленных счетов физическим и юридическим лицам достиг 192,7 млрд рублей, из них оплачено 175 млрд рублей.

Ни у одного российского регионального оператора нет стопроцентной оплаты за услуги вывоза мусора по итогам прошлого года. При этом, благодаря переходу на прямые договоры с жителями и отказу от услуг расчетно-кассовых центров, собираемость платежей за вывоз мусора по стране превысила 90%.

Экологи, в свою очередь, требуют построить заводы по переработке мусора в Петербурге и Ленобласти. По их мнению, сооружать такие мусороперерабатывающие предприятия можно не только в области, но и в черте города — на территориях промзон, земля которых загрязнена и не подходит для жилищной застройки.

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