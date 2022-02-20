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Военнослужащие ВСУ выпустили по ДНР более 1100 боеприпасов за минувшие сутки

Армия
Военнослужащие ВСУ выпустили по ДНР более 1100 боеприпасов за минувшие сутки
Федеральное агентство новостей

Донецк, 20 февраля. Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) подвергли территорию Донецкой Народной Республики интенсивному обстрелу в течение минувших суток.

Всего подразделения ВСУ за последние 24 часа выпустили по ДНР свыше 1100 боеприпасов различной номенклатуры, заявили представители Донецкой Народной Республики в СЦКК.

«Общее количество примененных ВСУ боеприпасов — 1120 единиц», — отметил офицер представительства ДНР.

Ранее руководство ДНР и ЛНР объявило временную эвакуацию мирных граждан в Россию область в связи с угрозой со стороны Киева, всего в РФ прибыло около 40 тысяч беженцев из Донбасса.

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