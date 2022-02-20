Военнослужащие ВСУ выпустили по ДНР более 1100 боеприпасов за минувшие сутки

Донецк, 20 февраля. Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) подвергли территорию Донецкой Народной Республики интенсивному обстрелу в течение минувших суток.

Всего подразделения ВСУ за последние 24 часа выпустили по ДНР свыше 1100 боеприпасов различной номенклатуры, заявили представители Донецкой Народной Республики в СЦКК.

«Общее количество примененных ВСУ боеприпасов — 1120 единиц», — отметил офицер представительства ДНР.

Ранее руководство ДНР и ЛНР объявило временную эвакуацию мирных граждан в Россию область в связи с угрозой со стороны Киева, всего в РФ прибыло около 40 тысяч беженцев из Донбасса.