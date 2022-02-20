Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 февраля 10:00
09:59
Армия
Зеленский: один пушечный выстрел может спровоцировать начало войны в Донбассе
09:59
Политика
Ополченец ДНР рассказал, как жители Донбасса реагируют на провокации ВСУ
09:58
Происшествия
Трактор столкнулся с иномаркой в Московском районе Петербурга
09:58
Происшествия
Двое рабочих попали в больницу после пожара на причале судоремонтного завода в Находке
09:55
Экономика
Мартовская индексация поднимет пенсии ряда россиян до 33 тысяч рублей
09:52
Экономика
Вывоз мусора за 2021 год обошелся россиянам в 175 млрд рублей
09:52
Армия
Военнослужащие ВСУ выпустили по ДНР более 1100 боеприпасов за минувшие сутки
09:51
Происшествия
Двое злоумышленников избили охранника детской больницы в Петербурге
09:49
Армия
ВСУ обстреляли из крупнокалиберных минометов населенный пункт Коммунаровка в ДНР
09:49
Армия
Военкоматы в ДНР перешли на работу в усиленном режиме из-за большого наплыва добровольцев
Все новости

ВСУ обстреляли из крупнокалиберных минометов населенный пункт Коммунаровка в ДНР

Армия
ВСУ обстреляли из крупнокалиберных минометов населенный пункт Коммунаровка в ДНР
Федеральное агентство новостей

Донецк, 20 февраля. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли огневой удар по населенному пункту Коммунаровка в ДНР из минометов калибра 120 миллиметров.

Всего бойцы ВСУ выпустили по Коммунаровке шесть мин крупного калибра, использование такого вооружения в Донбассе является грубейшим нарушением Минских соглашений. Об этом сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Другой обстрел ВСУ привел к контузии мирного жителя села Коминтерново и разрушению гражданской инфраструктуры, отметили в представительстве ДНР при СЦКК. Ранее стало известно о минометном ударе украинских силовиков по Донецкому заводу химических изделий.

Вернуться назад
Все новости / Армия / ВСУ обстреляли из крупнокалиберных минометов населенный пункт Коммунаровка в ДНР
днр всу обстрелы
Комментировать