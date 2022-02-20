ВСУ обстреляли из крупнокалиберных минометов населенный пункт Коммунаровка в ДНР

Донецк, 20 февраля. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли огневой удар по населенному пункту Коммунаровка в ДНР из минометов калибра 120 миллиметров.

Всего бойцы ВСУ выпустили по Коммунаровке шесть мин крупного калибра, использование такого вооружения в Донбассе является грубейшим нарушением Минских соглашений. Об этом сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Другой обстрел ВСУ привел к контузии мирного жителя села Коминтерново и разрушению гражданской инфраструктуры, отметили в представительстве ДНР при СЦКК. Ранее стало известно о минометном ударе украинских силовиков по Донецкому заводу химических изделий.