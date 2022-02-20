Военкоматы в ДНР перешли на работу в усиленном режиме из-за большого наплыва добровольцев

Донецк, 20 февраля. Мобилизационные пункты в ДНР работают в усиленном режиме из-за большого притока граждан. Об этом сообщила Народная милиция республики в своем Telegram-канале.

В сообщении оборонного ведомства ДНР отмечается, что в настоящий момент на мобилизационных пунктах республики наблюдается большой приток добровольцев, готовых встать на защиту родины.

«Военкоматы работают в усиленном режиме, справляясь со своей работой полностью», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины, начиная с 23:30 по московскому времени, 20 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Отмечается, что по окраинам ДНР было выпущено 230 боеприпасов, среди которых мины и снаряды калибра 120-мм и 122-мм.