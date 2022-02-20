Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 февраля 10:00
09:59
Армия
Зеленский: один пушечный выстрел может спровоцировать начало войны в Донбассе
09:59
Политика
Ополченец ДНР рассказал, как жители Донбасса реагируют на провокации ВСУ
09:58
Происшествия
Трактор столкнулся с иномаркой в Московском районе Петербурга
09:58
Происшествия
Двое рабочих попали в больницу после пожара на причале судоремонтного завода в Находке
09:55
Экономика
Мартовская индексация поднимет пенсии ряда россиян до 33 тысяч рублей
09:52
Экономика
Вывоз мусора за 2021 год обошелся россиянам в 175 млрд рублей
09:52
Армия
Военнослужащие ВСУ выпустили по ДНР более 1100 боеприпасов за минувшие сутки
09:51
Происшествия
Двое злоумышленников избили охранника детской больницы в Петербурге
09:49
Армия
ВСУ обстреляли из крупнокалиберных минометов населенный пункт Коммунаровка в ДНР
09:49
Армия
Военкоматы в ДНР перешли на работу в усиленном режиме из-за большого наплыва добровольцев
Все новости

«Вампиров средней полосы» признали лучшим веб-сериалом

Общество
«Вампиров средней полосы» признали лучшим веб-сериалом
Кадр из сериала «Вампиры средней полосы»  /  Prt Scrt

Москва, 20 февраля. Комедийный мистический сериал «Вампиры средней полосы» режиссера Алексея Акимова получил награду Национальной премии веб-индустрии в номинации «Лучший сериал». Церемония награждения состоялась в Москве.

Проект выходил на онлайн-площадке Start. По сюжету мирное существование вампиров из Смоленской области оказывается под угрозой из-за череды убийств. В сериале снимались Артем Ткаченко, Екатерина Кузнецова, Ольга Медынич, Михаил Гаврилов. Исполнитель главной роли Юрий Стоянов получил приз в номинации «Лучший актер».

Кроме того, организаторы премии отметили сериалы «Выжившие» Андрея Прошкина и «Миллионер из Балашихи» Никиты Тамарова. Приз за «настоящую смелость» получила актриса Юлия Пересильд, которая полетела на МКС для съемок фильма «Вызов». Лучшим режиссером онлайн-проекта признали Владимира Мирзоева — создателя «Топей».

Ранее студия Universal Pictures анонсировала выход аниме-фильма «Властелин колец: Война Рохиррим» в апреле 2024 года.

Вернуться назад
Все новости / Общество / «Вампиров средней полосы» признали лучшим веб-сериалом
сериал премия Вампиры средней полосы
Комментировать