«Вампиров средней полосы» признали лучшим веб-сериалом

Москва, 20 февраля. Комедийный мистический сериал «Вампиры средней полосы» режиссера Алексея Акимова получил награду Национальной премии веб-индустрии в номинации «Лучший сериал». Церемония награждения состоялась в Москве.

Проект выходил на онлайн-площадке Start. По сюжету мирное существование вампиров из Смоленской области оказывается под угрозой из-за череды убийств. В сериале снимались Артем Ткаченко, Екатерина Кузнецова, Ольга Медынич, Михаил Гаврилов. Исполнитель главной роли Юрий Стоянов получил приз в номинации «Лучший актер».

Кроме того, организаторы премии отметили сериалы «Выжившие» Андрея Прошкина и «Миллионер из Балашихи» Никиты Тамарова. Приз за «настоящую смелость» получила актриса Юлия Пересильд, которая полетела на МКС для съемок фильма «Вызов». Лучшим режиссером онлайн-проекта признали Владимира Мирзоева — создателя «Топей».

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