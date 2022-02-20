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Власти Приморья готовы разместить на территории края жителей ЛНР и ДНР

Политика
Власти Приморья готовы разместить на территории края жителей ЛНР и ДНР
dan-news.info

Владивосток, 20 февраля. Власти Приморья готовы принять жителей ДНР и ЛНР в пунктах временного размещения. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора Макар Руденчик.

Пресс-секретарь добавил, что жителей республик разместят в 14 пунктах временного размещения. По словам Руденчика, информация о прибытии беженцев пока отсутствует. Тем не менее представители власти приняли соответствующие меры для организации их приема.

«На случай прибытия в Приморье беженцев из ДНР и ЛНР в крае готовы к развёртыванию 14 пунктов временного размещения. Они расположены в разных муниципалитетах региона на базе санаториев, баз отдыха и общежитий», — сказал Руденчик в беседе РИА Новости.

Губернатор Дмитрий Азаров также заявил о готовности Саратовской области оказать помощь и поддержку беженцам из ДНР и ЛНР.

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