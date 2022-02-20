Более 40 тысяч беженцев из Донбасса прибыли в Россию

Москва, 20 февраля. Исполняющий обязанности главы МЧС РФ Александр Чуприян сообщил о ходе эвакуации граждан, проживающих на территориях Донецкой и Луганской народных республик.

По последним данным, в Россию прибыли около 40 тыс. беженцев. Оперативный штаб проверяет всю появляющуюся в СМИ информацию о проблемах граждан, приехавших из Луганской и Донецкой народных республик. Более 25 российских регионов готовы принять беженцев из Донбасса. Их размещают в гостиницах, пансионатах и других подобных местах. При необходимости гражданам оказывается медицинская и психологическая помощь.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее призвал соотечественников эвакуироваться в Россию, пока есть возможность. Украина может в любой момент вернуться к событиям, характерным для 2014 года, заявил он.