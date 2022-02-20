«В рукаве должно быть несколько сюрпризов»: какие навыки необходимы учителю иностранного языка

По данным опроса исследовательского центра портала SuperJob.ru, каждый пятый россиянин в 2021 году запланировал изучение иностранного языка. При этом, по данным исследования EdMarket, 63% изучают язык исключительно в онлайн-формате. Почему для проведения эффективных уроков мало знать предмет и какие умения потребуются современному учителю, работающему дистанционно, рассказал Антон Макаров, руководитель сопровождения преподавателей в Skyeng.

В классе у ученика не так уж много возможностей отвлечься, но на онлайн-уроке их гораздо больше. Учитель может даже не заметить, что студент переключился на смартфон или смотрит не на экран с упражнением, а на своего кота или ребенка, который как раз начал рисовать что-то на обоях. Поэтому преподавателю очень важно научиться управлять вниманием ученика, вовремя замечать признаки скуки и усталости, быстро возвращаться на рабочие рельсы, если студенту пришлось отвлечься, и ловко переключаться с одних активностей на другие.

«Это подразумевает, что у онлайн-преподавателя в рукаве всегда должно быть заготовлено несколько сюрпризов — видеоролики, квизы, игры, нестандартные упражнения. Хороший преподаватель продумывает эти моменты сразу во время подготовки урока. И это касается не только тех, кто работает с детьми, — взрослым тоже трудно концентрироваться на монотонной подаче информации», — поделился мнением Антон Макаров.

Из этого вытекает следующая компетенция — техническая грамотность. Преподаватель, который работает онлайн, должен уметь обращаться не только со всеми основными сервисами для видеосвязи — Skype, Zoom, Hangouts, FreeConference, — но и знать, как сделать и показать интерактивную презентацию, задать и просмотреть домашнюю работу с помощью цифровой образовательной платформы, создать интерактивный тест или квиз. А еще — решить мелкие технические проблемы, которые могут возникнуть во время урока. Нет ничего хуже учителя, который во время урока беспомощно нажимает на кнопки и пишет в чат ученику «Я что-то сделал, и все пропало».

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Актуальность касается не только технических инструментов, но и самих форматов, в которых он обучает. Представьте учителя, который упорно работает по стандартам 20-летней давности: школьный учебник, тетрадь и доска. В современных реалиях у него не было бы шансов. Педагогу нужно все время осваивать новые инструменты и следить за трендами, чтобы преподавать язык на актуальном материале, например, сериалах, которые все смотрят, и новостях, о которых все говорят.

«Продвинутый педагог может преподавать язык не только в рамках стандартных топиков об увлечениях и профессиях. С ним можно обсудить новостной повод, отработать актуальную лексику, используемую в сериалах. Такие речевые конструкции запоминаются лучше, потому что у ученика есть к ним эмоциональная привязка», — пояснил Макаров.

Концепция Life-long learning — обучение, которое продолжается всю жизнь — применима и к преподаванию. И красный диплом престижного вуза не заменяет постоянного совершенствования профессиональных навыков. Высшее образование дает базу, но ее нужно регулярно дополнять. Для этого существуют вебинары, тематические курсы, специальная литература. Как разговорить стеснительного ученика или наладить контакт с подростком, что действительно пригодится школьнику на ЕГЭ в этом году, как мотивировать взрослых студентов и использовать на уроках игры — мало кого учат этому в университете, так что заполнять пробелы в знаниях приходится самостоятельно.

«В крупных онлайн-школах учителям с этим помогают. Например, в Skyeng все новые преподаватели проходят базовый курс обучения, где они узнают обо всех курсах школы, учатся работать с обучающей платформой Vimbox, осваиваются с коммуникативной методикой преподавания. Для действующих учителей устраивают воркшопы по практическим проблемам, например, о структуре урока или отработке аудирования. Ведут такие занятия преподаватели с большим опытом», — поделился Макаров.

pixabay.com / Наталия Когут

Коммуникабельность и умение считывать эмоции — важные качества хорошего учителя. Не всегда ученики сразу признаются, что им что-то непонятно или неинтересно. Далеко не все откровенно говорят о своих целях и задачах — многим проще сказать, что они учат язык для работы, в то время как на самом деле они пошли на курсы, чтобы флиртовать с иностранцами. А уж попытки выяснить, что на самом деле интересует студента, и вовсе порой напоминают интервью со скрытной знаменитостью. Учитель, который умеет слушать и задавать правильные вопросы, замечать перемены в настроении и понимать язык тела, сможет верно понять желания ученика, выстроить эффективную образовательную траекторию и помочь ему добиться целей.

«Вместе с эмпатией всегда идет гибкость: студент может в разном состоянии прийти на урок. Нужно понимать это состояние и иметь в своем арсенале инструменты, которые помогут сделать урок эффективным», — отметил Антон Макаров.

Когда нужно сделать урок интересным для каждого ученика, стандартизированный подход не работает. То, что заинтересует менеджера средних лет, вряд ли увлечет юного рок-музыканта или многодетную маму. Поэтому хороший преподаватель должен все время искать новые подходы и методы, а заодно и следить за свежими тенденциями. Например, становится более популярным формат flipped classroom, при котором меняются местами домашняя и классная работа. Благодаря этому время урока используется максимально эффективно: отрабатываются непонятные моменты, студенты общаются с преподавателем.