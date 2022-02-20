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Российские банки запаслись долларами и евро на случай введения западных санкций

Экономика
Российские банки запаслись долларами и евро на случай введения западных санкций
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 20 февраля. Банки в России ввезли рекордный объем наличной иностранной валюты из-за угрозы введения западных санкций, пишут «Известия». Всего в страну перевели 4,97 млрд долларов.

В последний раз такое большое количество наличных денег ввозилось в конце марта 2020 года на фоне пандемии коронавируса. Нынешние операции с валютой связаны с опасениями банков. Российские кредитные организации подстраховались на случай сложностей в безналичных расчетах на фоне западных санкций.

«Если рассматривать наиболее пессимистичные сценарии, то дальнейшая эскалация напряженности и введение новых санкций против РФ, включая ограничения против российских банков, способны привести к волатильности валютного курса и увеличить спрос на наличную валюту», — отметил аналитик «КСП Капитал» Михаил Беспалов.

Запад пригрозил, что введение санкций будет не поэтапным, а единовременным. Представители Белого дома не исключили нового экспортного контроля в отношении РФ. Они заявили, что финансовые ограничения, которые США намерены ввести против России в случае обострения ситуации на Украине, будут тяжелее, чем в 2014 году. При этом в Кремле оснований для санкций не видят и отрицают причастность к эскалации в регионе.

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