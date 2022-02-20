Глава британского МИД Трасс объявила новые даты «нападения» России на Украину

Великобритания, 20 февраля. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс назвала новые сроки российского нападения на Украину, сообщает агентство Reuters.

Глава британского Форин-офиса утверждает, что Москва может «вторгнуться» в Киев на следующей неделе, то есть в период с 21 по 27 февраля текущего года. Также Трасс подчеркивает, что для Европы такой исход событий является наиболее серьезной угрозой безопасности с начала прошлого столетия.

«Наихудший сценарий развития событий может произойти уже на следующей неделе. Реальность такова, что Россия пытается повернуть время вспять», — утверждает глава МИД Британии.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия намеревается «напасть» на территорию Украины в ближайшее время. При этом в Кремле неоднократно сообщали, что РФ не представляет угрозы для других стран.