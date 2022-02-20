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Глава британского МИД Трасс объявила новые даты «нападения» России на Украину

  /   Обновлено: 20 февраля 2022 09:48
Политика
Глава британского МИД Трасс объявила новые даты «нападения» России на Украину
Global Look Press  /  Mark Thomas/Keystone Press Agency

Великобритания, 20 февраля. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс назвала новые сроки российского нападения на Украину, сообщает агентство Reuters.

Глава британского Форин-офиса утверждает, что Москва может «вторгнуться» в Киев на следующей неделе, то есть в период с 21 по 27 февраля текущего года. Также Трасс подчеркивает, что для Европы такой исход событий является наиболее серьезной угрозой безопасности с начала прошлого столетия.

«Наихудший сценарий развития событий может произойти уже на следующей неделе. Реальность такова, что Россия пытается повернуть время вспять», — утверждает глава МИД Британии.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия намеревается «напасть» на территорию Украины в ближайшее время. При этом в Кремле неоднократно сообщали, что РФ не представляет угрозы для других стран.

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украина россия трасс
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