Популярность крепкого алкоголя российского производства растет в Европе

Москва, 20 февраля. Крепкие спиртные напитки, произведенные в России, все чаще становятся востребованными за рубежом, пишет РИА Новости.
Российский алкоголь продолжает шествие по мировым рынкам. Иностранные граждане активно интересуются отечественными настойками, коньяком, виски и водкой. Основное потребление продуктов made in Russia приходится на Европу и бывшие республики Советского Союза.
Согласно данным «Агроэкспорта» при Министерстве сельского хозяйства, в 2021 году РФ реализовала на внешних рынках около 3 млн декалитров крепкого спиртного, что на 20% больше, чем в позапрошлом году. В денежном выражении результат составил 195 млн долларов.
Только на водку пришлось из этой суммы 160 млн долларов. Кроме того, популярны в прошлом году у иностранцев были и виски с бренди. Поставки джина и настоек на можжевельнике выросли до 3 млн долларов.
«Возможно, рост дополнительно вызван тем, что британские и шведские бренды подорожали сильнее российских», — комментирует ситуацию доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников.
Известно, что крепкий алкоголь из России направляли в 75 государств. Ключевые потребители находятся в Евросоюзе (Латвия купила на 51% больше продукции в натуральном выражении, Германия — на 25%). Также увеличился экспорт на Украину и в Казахстан.
«Грамотное продвижение отечественных марок, их участие в международных выставках и мероприятиях будут способствовать дальнейшему увеличению поставок российской водки», — дает прогноз эксперт инвестиционно-консалтинговой компании DoFin.ru Игорь Веретенников.
Российский алкоголь интересует людей и на Востоке. Например, РФ нарастила продажи в Китай (+66%), Азербайджан (+62%), Вьетнам и Узбекистан — в 3 и в 2,7 раза соответственно.
Сейчас в стране идет обсуждение запрета на производство и продажу крепкого алкоголя в пластиковой таре. Подобная статья может появиться в Кодексе об административных правонарушениях.