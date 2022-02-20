Популярность крепкого алкоголя российского производства растет в Европе

Москва, 20 февраля. Крепкие спиртные напитки, произведенные в России, все чаще становятся востребованными за рубежом, пишет РИА Новости.

Российский алкоголь продолжает шествие по мировым рынкам. Иностранные граждане активно интересуются отечественными настойками, коньяком, виски и водкой. Основное потребление продуктов made in Russia приходится на Европу и бывшие республики Советского Союза.

Согласно данным «Агроэкспорта» при Министерстве сельского хозяйства, в 2021 году РФ реализовала на внешних рынках около 3 млн декалитров крепкого спиртного, что на 20% больше, чем в позапрошлом году. В денежном выражении результат составил 195 млн долларов.

Только на водку пришлось из этой суммы 160 млн долларов. Кроме того, популярны в прошлом году у иностранцев были и виски с бренди. Поставки джина и настоек на можжевельнике выросли до 3 млн долларов.

«Возможно, рост дополнительно вызван тем, что британские и шведские бренды подорожали сильнее российских», — комментирует ситуацию доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников.

Известно, что крепкий алкоголь из России направляли в 75 государств. Ключевые потребители находятся в Евросоюзе (Латвия купила на 51% больше продукции в натуральном выражении, Германия — на 25%). Также увеличился экспорт на Украину и в Казахстан.

«Грамотное продвижение отечественных марок, их участие в международных выставках и мероприятиях будут способствовать дальнейшему увеличению поставок российской водки», — дает прогноз эксперт инвестиционно-консалтинговой компании DoFin.ru Игорь Веретенников.

Российский алкоголь интересует людей и на Востоке. Например, РФ нарастила продажи в Китай (+66%), Азербайджан (+62%), Вьетнам и Узбекистан — в 3 и в 2,7 раза соответственно.

Сейчас в стране идет обсуждение запрета на производство и продажу крепкого алкоголя в пластиковой таре. Подобная статья может появиться в Кодексе об административных правонарушениях.