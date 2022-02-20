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Сборная России по хоккею проиграла Финляндии в финале ОИ-2022

  /   Обновлено: 20 февраля 2022 09:21
Олимпийские игры 2022
Сборная России по хоккею проиграла Финляндии в финале ОИ-2022
vk.com/fhr  /  Федерация хоккея России

Пекин, 20 февраля. Российская сборная потерпела поражение от Финляндии в финальном матче мужского хоккейного турнира зимних Олимпийских игр.

Мужская сборная Финляндии по хоккею 20 февраля впервые в истории завоевала золото Олимпийских игр, обыграв в финальном матче Россию. Встреча на пекинском стадионе «Национальный» завершилась со счетом 2:1. В первом периоде Михаил Григоренко вывел сборную России вперед, воспользовавшись передачами от Никиты Нестерова и Никиты Гусева. На 24-й минуте Вилле Покка сравнял счет. В начале третьего периода Ханнес Бьернинен вывел сборную Финляндии вперед, установив итоговый результат.

Ранее российские фигуристы завершили выступление в соревнованиях спортивных пар на зимней Олимпиаде в Пекине. Спортсменам из РФ не удалось завоевать серебряные и бронзовые медали.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Сборная России по хоккею проиграла Финляндии в финале ОИ-2022
россия финляндия хоккей финал ои-2022
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