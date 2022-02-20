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«Без кофеина и полезнее»: врачи предлагают заменить кофе другими бодрящими напитками
Общество
«Без кофеина и полезнее»: врачи предлагают заменить кофе другими бодрящими напитками
pixabay.com  /  Anastasia Gepp

Большинство современных людей не могут представить свой обычный день без кофе, потому что часто испытывают недосып, усталость от работы и необходимость в получении бодрящего эффекта, желательно неиссякаемого. Не секрет, что напиток из душистых зерен дает лишь временный эффект и в целом не очень полезен для организма.

Несмотря на риски, популярность кофе продолжает расти. По данным отчета Национальной кофейной ассоциации, только за март 2020 года американцы выпили кофе больше, чем когда-либо. Средний американец выпивает порядка четырех чашек в день.

Высокое количество кофеина в организме может представлять опасность. Его употребление обязательно нужно ограничивать.

Безопасная норма не должна превышать 400 миллиграммов кофеина в день. Это примерно четыре-пять чашек кофе за сутки. При этом многое связано еще и с индивидуальными особенностями организма.

Как утверждает управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов, все зависит от того, как тот или иной человек усваивает (возможность организма расщеплять) данный элемент.

Именно поэтому журнал Marie Claire предлагает обратить внимание на другие напитки, которые помогут взбодриться.

Куркума латте

Другое название этого невероятно полезного напитка — золотое молоко. Никакого кофеина в его составе нет, при этом он бодрит, так как приготовлен из нескольких специй. Помимо самой куркумы в нем содержатся имбирь, корица и черный перец.

Девять полезных напитков, которые заменят кофе
pixabay.com /

В смесь также иногда добавляют кардамон, ваниль и мед. Все перечисленные ингредиенты обладают сильными противовоспалительными свойствами. Химический элемент куркумин оправдал себя как прекрасный, успокаивающий, но в то же время бодрящий продукт.

Такая смесь обеспечит вас энергией и хорошим самочувствием на весь день.

Помимо бодрости и полезности, данный напиток также помогает справиться с бесконтрольной тягой к сладкому.

Какао

Какао богат теобромином — мягким стимулятором центральной нервной системы. Как сообщает лицензированный диетолог Моника Рейнагель, лучше остановиться на смесях без сахара.

В статье для журнала Food & Nutrition она сообщила, что тем, кто восхваляет вкусы темного шоколада без сахара, жира и практически без калорий, данный напиток точно придется по вкусу.

Диетолог уверен, что какао намного лучше, чем кофе, в котором так часто чего-то не хватает.

«Чашка заваренного какао с молоком или без него приносит полное удовлетворение, ведь какао — это напиток и десерт в одном», — уверена Моника.

При этом, по мнению Моники, в какао на самом деле нет ничего нового. Его вкусом наслаждались еще коренные жители Центральной Америки за 1500 лет до нашей эры.

Растительное молоко

Наверняка вы видели на полках магазинов немало видов растительного молока. Его делают из всех видов орехов, сои и семян различных растений.

Благодаря такой базе, в нем содержится немало магния, железа, марганца и кальция. Конечно, там немало белка и клетчатки.

Девять полезных напитков, которые заменят кофе
пресс-служба администрации Краснодарского края /

Такой напиток просто идеален для регулирования баланса уровня сахара в крови, а также он способствует уменьшению воспалений и прекрасно поддерживает нервную систему.

Растительное молоко — питательный продукт, и благодаря ему любой напиток может заиграть новыми красками. Кстати, его часто добавляют в различные виды кофе. Но лучше свериться с составом и выбирать варианты кофейного напитка без сахара.

Смузи

Еще одна замена кофе, которая прочно укрепилась в рационе современных людей. Смузи наряду с какао тоже одновременно является напитком и десертом.

Девять полезных напитков, которые заменят кофе
pexels.com / Mikhail Nilov

Сытный, в разы увеличивающий энергию смузи идеально подойдет для употребления утром или в районе полудня.

Не стесняйтесь добавлять в него не только фрукты, но и полезные овощи или зелень. Растительное молоко или йогурт могут стать прекрасной основой для него. Зарегистрированный диетолог и преподаватель биомедицинских наук в Университете штата Миссури Натали Аллен советует добавлять в смузи белок, чтобы насытиться.

«Смузи — отличное начало дня с углеводами, клетчаткой, антиоксидантами и белком», — заявила она.

Цикорий

Мало кто знает, но цикорий — это растение, которое относится к семейству одуванчиков. Его листья часто используют в салатах. Корни, из которых готовится непосредственно сам напиток, не содержат кофеина. Их обжаривают, тщательно измельчают и затем заваривают, получая кофе из цикория.

Напиток появился в XIX веке во Франции, когда не все могли позволить себе зерна кофе. За океан он попал во время Гражданской войны.

Зеленый чай

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов США сообщает, что в чашке зеленого чая содержится вдвое меньше кофеина, чем в чашке кофе.

Девять полезных напитков, которые заменят кофе
pixabay.com /

При этом зеленый чай помогает ускорить метаболизм и напрямую связан со снижением риска развития диабета второго типа, а также заболеваний сердечно-сосудистой системы. Самым питательным считается матча. У него великолепный вкус. Выбирайте этот напиток, чтобы взбодриться утром и сосредоточиться на делах.

Чай мате

Йерба мате — травяной чай, в составе которого есть кофеин. Мате отлично повышает умственную концентрацию и уровень энергии.

У напитка немало поклонников в Азии и Южной Америке. Как сообщают настоящие фанаты мате, он, в отличие от кофе, не вызывает нервозности.

Девять полезных напитков, которые заменят кофе
ГК «Мацеста чай» /

В этом чае также содержатся питательные вещества, борющиеся с воспалениями и стимулирующие различные процессы в организме.

При этом употребление мате может быть опасно для здоровья. Как сообщает зарегистрированный диетолог Кэтрин Зерацки из клиники Mayo Clinic, йерба мате может повысить вероятность заболеть некоторыми видами рака. Среди них онкология ротовой полости, горла и легких. Лучше пить остывший чай, потому что горячая его температура связана с вышеперечисленными рисками.

Комбуча

Это тот самый чайный гриб из трехлитровой банки у бабушки на подоконнике, который возникает в результате брожения. В стакане комбучи меньше кофеина, чем в чашке чая. Она прекрасно подходит для мягкой подзарядки организма. В этом чае также содержится еще одна полезная составляющая — аминокислота L-теанин. Она не только наполняет организм энергией, но и защищает его от стресса.

Девять полезных напитков, которые заменят кофе
flickr.com / Dennis van Zuijlekom

Лимонная вода

Самый простой для приготовления бодрящий напиток. Просто отрежьте половину лимона и выжмите его в стакан с водой. Запас сил будет пополнен благодаря витамину C, и день будет начат позитивно и энергично.

Не секрет, что витамин С — необходимая составляющая для защиты клеток от повреждения и для их восстановления. В одном стакане воды с лимоном находится одна шестая часть дневной нормы этого важного микроэлемента. В напитке всего шесть калорий, поэтому он отлично подойдет для поддержания диеты.

Девять полезных напитков, которые заменят кофе
pixabay.com / klimkin

Есть, правда, у него и противопоказания. Если ваш желудок чувствителен, то не пейте воду с лимоном натощак.

Врачи, советующие пить как можно больше воды, предлагают при помощи добавления лимона придать этой привычке наибольшую привлекательность, благодаря чему вода станет приятнее.

Ранее сообщалось, почему врачи-диетологи советуют отказаться от сахара и холодных напитков во время пандемии.

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Все новости / Общество / «Без кофеина и полезнее»: врачи предлагают заменить кофе другими бодрящими напитками
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