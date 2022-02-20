Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 февраля 09:59
09:59
Политика
Ополченец ДНР рассказал, как жители Донбасса реагируют на провокации ВСУ
09:58
Происшествия
Трактор столкнулся с иномаркой в Московском районе Петербурга
09:58
Происшествия
Двое рабочих попали в больницу после пожара на причале судоремонтного завода в Находке
09:55
Экономика
Мартовская индексация поднимет пенсии ряда россиян до 33 тысяч рублей
09:52
Экономика
Вывоз мусора за 2021 год обошелся россиянам в 175 млрд рублей
09:52
Армия
Военнослужащие ВСУ выпустили по ДНР более 1100 боеприпасов за минувшие сутки
09:51
Происшествия
Двое злоумышленников избили охранника детской больницы в Петербурге
09:49
Армия
ВСУ обстреляли из крупнокалиберных минометов населенный пункт Коммунаровка в ДНР
09:49
Армия
Военкоматы в ДНР перешли на работу в усиленном режиме из-за большого наплыва добровольцев
09:48
Армия
ВСУ продолжают обстрел населенных пунктов ДНР из тяжелого вооружения
Все новости

Обстрел ВСУ поселка Пионерское в ЛНР привел к жертвам среди мирного населения

  /   Обновлено: 20 февраля 2022 09:10
Армия
Обстрел ВСУ поселка Пионерское в ЛНР привел к жертвам среди мирного населения
Федеральное агентство новостей

Луганск, 20 февраля. Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предприняли обстрел позиций защитников ЛНР в районе населенного пункта Пионерский, что привело к гибели гражданских лиц.

Военнослужащие Народной милиции ЛНР отбили нападение атакующих частей ВСУ. При этом было разрушено несколько жилых домов, есть жертвы среди мирного населения, сообщили представители оборонного ведомства Луганской Народной Республики.

Ранее стало известно об обстреле украинскими силовиками Донецкого завода химических изделий.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Обстрел ВСУ поселка Пионерское в ЛНР привел к жертвам среди мирного населения
ЛНР всу обстрелы жертвы
Комментировать