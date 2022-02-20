Обстрел ВСУ поселка Пионерское в ЛНР привел к жертвам среди мирного населения

Луганск, 20 февраля. Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предприняли обстрел позиций защитников ЛНР в районе населенного пункта Пионерский, что привело к гибели гражданских лиц.

Военнослужащие Народной милиции ЛНР отбили нападение атакующих частей ВСУ. При этом было разрушено несколько жилых домов, есть жертвы среди мирного населения, сообщили представители оборонного ведомства Луганской Народной Республики.

Ранее стало известно об обстреле украинскими силовиками Донецкого завода химических изделий.