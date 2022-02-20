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Депутат бундестага Эрнст призвал держать «СП-2» вдали от конфликта Запада с Россией

  /   Обновлено: 20 февраля 2022 09:09
Политика
Депутат бундестага Эрнст призвал держать «СП-2» вдали от конфликта Запада с Россией
Global Look Press  /  Stefan Sauer/dpa

Берлин, 20 февраля. Газопровод «Северный поток — 2» нужно оставить без санкционного давления, заявил представитель Левой партии, глава комитета бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст.

Парламентарий прокомментировал высказывание министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок о том, что Берлин рассматривает «все варианты» ответа на возможную агрессию России против Украины. По ее словам, в этом случае Германия готова «заплатить высокую цену».

Эрнст поделился мнением о словах Беброк в ответ на запрос ТАСС. После высказывания министра становится понятно, что она учитывает интересы США, а не ФРГ, считает депутат.

«"Северный поток — 2" нужно держать вдали от этого конфликта. Или может быть Бербок хочет остановить и импорт газа, который поступает по другим трубопроводам?» — задался вопросом Эрнст.

США стали вводить экстерриториальные санкции до обострения украинского конфликта, напомнил немецкий парламентарий. При этом Соединенные Штаты продолжают покупать российскую нефть, заключил Эрнст.

Ранее депутат бундестага от Левой партии, представитель комитета по внешней политике Севим Дагделен заявила, что попытки США воспрепятствовать реализации проекта «СП-2» являются неуважением демократического суверенитета Германии. Парламентарий призвала заокеанских партнеров перестать оказывать давление на российско-немецкий проект.

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сша германия северный поток - 2
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