Российские банки выдали автокредитов на триллион рублей в 2021 году

Москва, 20 февраля. Граждане России оформили в прошлом году займы для покупки автомобиля в размере 963 млрд рублей. Средний размер автокредита составляет 1,2 млн рублей.

Согласно данным бюро кредитных историй «Эквифакс», за весь 2021 год российские банки выдали 909 тысяч автокредитов, что превысило показатель предыдущего года на 16%, пишет газета «Известия».

Общий объем выданных автомобильных кредитов увеличился на 51%, достигнув 1 трлн рублей. Гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин объяснил такой рост с вызванными пандемией сложностями в производстве и реализации автомобилей в 2020 году. Россияне стали покупать машины, опасаясь возможного дефицита.

Согласно прогнозам Лагуткина, объемы автокредитования будут расти и дальше. Потребительское насыщение придется на 2023 год, а показатели вернутся к 9-10% роста.

Ранее сообщалось, что у 30% заемщиков практически нет возможности взять кредит в банке из-за наименьшего значения персонального или индивидуального кредитного рейтинга.