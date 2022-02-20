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Школьницу из Ноябрьска наградили за спасение тонувших детей

Общество
Школьницу из Ноябрьска наградили за спасение тонувших детей
pixabay.com

Ноябрьск, 20 февраля. Школьница из Ноябрьска Полина Веснина получила медаль и благодарность за спасение тонувших в озере детей в Курганской области.

Девочка в прошлом году отдыхала с подругой Ладой в Курганской области на озере, где стала свидетельницей несчастного случая. Девочки увидели тонущих детей и сразу бросились им на помощь.

«Я попросила свою подругу Ладу, чтобы она подплыла и потрогала этого мальчика. Она подплыла, дала мне этого мальчика, я пошла на берег. Я даже не помню, тяжелый он был, легкий — мозг был выключен в этот момент», — цитирует Веснину «Ямал-медиа».

Подруга школьницы вынесла из воды девочку. На берегу к детям подбежали взрослые, вызвали скорую помощь и начали делать пострадавшим искусственное дыхание. Привести в чувства девочку не удалось. Ее вертолетом доставили в Курган.

В настоящее время с пострадавшими детьми все хорошо. Теперь Полине Веснине прислали медаль и благодарность от губернатора Курганской области за бдительность и решительные действия по спасению утопающих детей.

Ранее ФАН сообщал о спасении сотрудниками МЧС России по Тверской области рыбака, провалившегося под лед в Мошковском заливе Волги. Во время патрулирования они вытащили из воды тонущего рыбака. После этого пострадавшего передали врачам для проведения медицинского осмотра.

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