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Байден соберет заседание СНБ по ситуации на Украине 20 февраля

  /   Обновлено: 20 февраля 2022 08:46
Политика
Байден соберет заседание СНБ по ситуации на Украине 20 февраля
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 20 февраля. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки распространила письмо с информацией о предстоящем заседании Совета национальной безопасности (СНБ) с президентом США утром 19 февраля.

В письме также отмечается, что 19 февраля лидеру США доложили об итогах встреч, проведенных вице-президентом Камалой Харрис. На Мюнхенской конференции она вела переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, лидерами прибалтийских стран и другими партнерами.

«Завтра президент созовет заседание Совета национальной безопасности по ситуации на Украине», — сообщила Джен Псаки.

Пресс-секретарь также отметила, что американский лидер продолжает следить за ситуацией на Украине. Команда по национальной безопасности регулярно докладывает ему о новостях. Псаки заявила, что они сообщили о вероятности «нападения» России на Украину в любой момент.

В последнее время Киев и страны Запада активно нагнетают обстановку вокруг Украины. Они обвиняют Россию в планах «атаковать» соседнее государство. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти обвинения пустыми и безосновательными, а также подчеркнул, что Кремль никому не угрожает.

Ранее Дмитрий Песков заявил об усилении напряженности на Украине из-за нападок Байдена. Также он рассказал, что западные публикации с датами «вторжения» России в Украину стали предметом шуток президента Владимира Путина.

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Все новости / Политика / Байден соберет заседание СНБ по ситуации на Украине 20 февраля
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