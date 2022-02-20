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Джонсон опасается, что украинский кризис может привести к крупнейшей войне с 1945 года

  /   Обновлено: 20 февраля 2022 08:46
Политика
Джонсон опасается, что украинский кризис может привести к крупнейшей войне с 1945 года
Global Look Press  /  I-Images/Keystone Press Agency

Лондон, 20 февраля. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что существует высокая вероятность «вторжения» российских войск на Украину. В связи с этим он высказал серьезные опасения касаемо последствий данного сценария. Об этом он рассказал вещательной корпорации BBC.

Премьер-министр Великобритании считает, что существует высокая вероятность «вторжения» России на Украину. По его словам, «атака» может произойти не только через Донбасс, но и через белорусскую границу, чтобы окружить Киев.

Он указал, что при таком развитии событий пострадают не только граждане Украины, но и россияне. Москва неоднократно отрицала обвинения в планах «атаковать» соседнее государство.

«План, который мы видим, напоминает нечто, что может стать крупнейшей войной в Европе с 1945 года с точки зрения масштаба», — заявил Джонсон в опубликованном в субботу интервью BBC.

Ранее премьер-министр Великобритании на Мюнхенской конференции заявил, что санкций Запада против России в ситуации по Украине может быть недостаточно. По его словам, нельзя позволить Кремлю «шантажировать» европейские страны.

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украина Борис Джонсон великобритания донбасс война политика
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