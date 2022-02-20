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Британский МИД анонсировал создание центра по борьбе с «дезинформацией РФ»

Политика
Британский МИД анонсировал создание центра по борьбе с «дезинформацией РФ»
wikipedia.org  /  UK Government / OGL 2

Лондон, 20 февраля. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сообщила о создании правительственного информационного центра для борьбы «дезинформацией» России из-за ситуации вокруг Украины.

Она заявила, что с начала февраля якобы обнаружено 40 случаев распространения Россией фейковой информации. При этом, по ее словам, за последнюю неделю количество ложных публикаций удвоилось, что указывает на «подготовку» Москвы.

Так, Трасс заявила, что высказывания об отводе российских сил являются ложными. При этом она подчеркнула, что Москва стягивает войска к границе с Украиной.

«Мы по-прежнему считаем, что (президент РФ Владимир. — Прим. ред.) Путин нападет с большой вероятностью, и нам нужно к этому подготовиться», — добавила глава МИД.

Министр отметила, что целью создания центра является раскрытие «планов» России по установлению «марионеточного правительства в Киеве» и «инсценированию» провокации со стороны Украины.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Великобритании Лиз Трасс заявила, что западные страны переживают один из самых страшных моментов для европейской безопасности с начала XX века.

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