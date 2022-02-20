Илон Маск начал встречаться с 27-летней актрисой Наташей Бассет

Лос-Анджелес, 20 февраля. Илон Маск был замечен в компании 27-летней австралийской актрисы Наташи Бассет. Ее сфотографировали при выходе из частного самолета Маска. Об этом пишет Daily Mail.

Наташа Бассет является уроженкой Сиднея, но в 2019 году она переехала в Нью-Йорк, где посещала театральную школу. О романе с Илоном Маском папарацци узнали, когда удалось заснять актрису, выходящей из личного самолета Маска Gulfstream G650ER в Лос-Анджелесе.

Сначала по трапу спустился сам 50-летний бизнесмен, а за следом за ним и Наташа, одетая в длинное темное пальто и белые сапоги. Лицо актрисы было прикрыто солнцезащитными очками. Затем пара вместе уехала на Tesla, передает Daily Mail.

Около полутора лет назад Маск расстался с 33-летней певицей Граймс. С ней бизнесмен был в отношениях три года. За год до расставания у пары родился сын.

Ранее стало известно, что основатель Tesla Илон Маск рассердился на президента США Джо Байдена, который проигнорировал его компанию на саммите производителей электрокаров. Маск предложил установить возрастной предел, после которого нельзя будет баллотироваться на политические должности.