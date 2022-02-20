Нострадамус оставил страшное предсказание о конце света и Третьей мировой войне

Москва, 20 февраля. Великий предсказатель Нострадамусу предвидел приход антихриста, третью мировую войну и конец света в 3242 году, страшные предсказания астролог оставил зашифрованными в катренах.

Нострадамус еще в 1555 году начал писать знаменитый цикл стихотворений (катренов), в которых многие видят описание грядущих событий. В 1558 году астролог предсказал смерть короля Франции Генриха ll. Пророчество исполнилось через год.

Вскоре Нострадамус стал придворным астрологом, но продолжил писать катрены. Провидец предсказал события вплоть до 2242 года. В зашифрованных катренах астролог описал множество событий, в том числе казнь Марии Стюарт с Людовиком XVl, французскую революцию, образование США и СССР, появление Наполеона и Гитлера, убийство американского президента Джона Кеннеди и распад Советского Союза.

Нострадамус предвидел открытие электричества, изобретение телевидения и освоение космоса. Предсказывает астролог и приход Антихриста, а также Третью мировую войну, в которой будет применяться ядерное оружие. Конец света, по предсказанию астролога, должен наступить в 3242 году.

Ранее пользователи Сети обратили внимание на пророчества Ванги, в которых говорится о будущем России и мира в ближайшие десятилетия. Провидица, в частности, предрекла Третью мировую войну, первый полет к Венере и всемирный потоп.