Украинские силовики обстреляли Донецкий завод химизделий

Донецк, 20 февраля. Утром 20 февраля Вооруженные силы Украины обстреляли Донецкий завод химизделий. Силовики выпустили свыше десятка мин.

В 05:57 украинские войска атаковали город Докучаевск. В 06:35 под обстрел попали Спартак и Донецк. Представители ДНР сообщили, что ВСУ в общей сложности выпустили 30 мин калибра 120 мм.

Ранее стало известно, что корреспонденты телеканала CNN и их коллеги из французского агентства Agence France-Presse попали под обстрел в Донбассе. Они сопровождали министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского.