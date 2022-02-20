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Украинские силовики обстреляли Донецкий завод химизделий

  /   Обновлено: 20 февраля 2022 07:59
Происшествия
Украинские силовики обстреляли Донецкий завод химизделий
Федеральное агентство новостей

Донецк, 20 февраля. Утром 20 февраля Вооруженные силы Украины обстреляли Донецкий завод химизделий. Силовики выпустили свыше десятка мин.

В 05:57 украинские войска атаковали город Докучаевск. В 06:35 под обстрел попали Спартак и Донецк. Представители ДНР сообщили, что ВСУ в общей сложности выпустили 30 мин калибра 120 мм.

Ранее стало известно, что корреспонденты телеканала CNN и их коллеги из французского агентства Agence France-Presse попали под обстрел в Донбассе. Они сопровождали министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского.

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