Афонский старец в своем пророчестве призвал молиться за Путина

Москва, 20 февраля. Пророчество о президенте Владимире Путине афонского схимника Стефана Карульского гласит, что ему «очень тяжело и за него надо молиться».

В Сети в последнее время вспомнили о пророчествах, связанных с российским лидером, из-за обострения ситуации вокруг Украины. Когда-то к старцу Стефану Карульскому обратились киевские монахи, чтобы узнать о судьбе страны. Схимник трижды утверждал о московском правителе, которого необходимо беречь.

«В Москве есть правитель. Он один настоящий христианин среди всех остальных правителей мира. Беречь его надо, ему очень тяжело, за него надо молиться…» — сказал Карульский.

Пользователи Сети предположили, что ответ касается Владимира Путина. При этом о молитвенной поддержке российского лидера высказался и еще один афонский старец — Гавриил Карейский.

«Еще молимся о господине президенте, рабе Божием Владимире, и о всем христолюбивом воинстве, и о еже покорити под нозе их всякого врага и супостата», — просил старец у священноначалия Русской православной церкви.

Ранее российский экстрасенс Павсекакий Богданов нашел подтверждение тому, что пугающие пророчества Нострадамуса о переменах в России и мире начали сбываться.