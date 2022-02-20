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Россиянки остались без медалей на масс-старте лыжного марафона ОИ-2022

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Россиянки остались без медалей на масс-старте лыжного марафона ОИ-2022
ФБА «Экономика сегодня»

Пекин, 20 февраля. Российские спортсменки не завоевали медалей в масс-старте лыжного марафона на Олимпиаде-2022.

Победительницей лыжного марафона на 30 километров стала норвежская лыжница Тереза Йохауг. Таким образом, эта золотая медаль стала для нее третьей.

Норвежка преодолела дистанцию за 1 час 24 минуты 54 секунды. На второе место попала американская спортсменка Джессика Диггинс (отставание — 1 минута 43,3 секунды). Третьей пришла финка Кертту Нисканен (+2.33,3).

Ранее сообщалось, что лыжница Наталья Непряева сошла с марафона на ОИ-2022. В нем также участвовали Татьяна Сорина, Анастасия Рыгалина и Мария Истомина.

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лыжные гонки олимпиада-2022 непряева
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