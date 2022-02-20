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Финансист Маслов: британский фунт может составить конкуренцию доллару в 2022 году

Экономика
Финансист Маслов: британский фунт может составить конкуренцию доллару в 2022 году
torange.biz

Москва, 20 февраля. Британский фунт может стать достойным конкурентом доллару в 2022 году. Об этом рассказал аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.

Банк Англии, по словам эксперта, уже во второй раз поднял процентную ставку в этом году. Сначала с 0,125% до 0,25% и две недели назад с 0,25% до 0,5%, чего не происходило с 2004 года. Ожидается, что ставки в стране продолжат повышаться из-за ускоренной инфляции в Великобритании до 5,5% по результатам 2021 года, что стало рекордом с 1992 года.

Ранее доктор экономических наук Игорь Николаев заявил, что доллар может подорожать до 100 рублей из-за роста геополитической напряженности и возможных санкций.

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финансы доллары фунты
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