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Стартовал финал ОИ-2022 по хоккею между Россией и Финляндией

  /   Обновлено: 20 февраля 2022 07:17
Олимпийские игры 2022
Стартовал финал ОИ-2022 по хоккею между Россией и Финляндией
fhr.ru  /  Федерация хоккея России

Пекин, 20 февраля. Финальный матч Олимпийских игр 2022 года по хоккею стартовал. Сборные России и Финляндии разыграют золотые медали.

Хоккеисты, представляющие Олимпийский комитет России, сразятся с финскими спортсменами. На данный момент команда из РФ является действующим победителем ОИ.

Ворота сборной ОКР будет защищать Иван Федотов. Запасным вратарем будет Тимур Билялов.

Первое звено: Никита Нестеров, Александр Никишин; Андрей Чибисов, Вадим Шипачев, Кирилл Семенов;

Второе звено: Александр Елесин, Егор Яковлев; Никита Гусев, Владимир Ткачев, Арсений Грицюк;

Третье звено: Сергей Телегин, Вячеслав Войнов; Антон Слепышев, Павел Карнаухов, Дмитрий Воронков;

Четвертое звено: Дамир Шарипзянов; Сергей Плотников, Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Артур Каюмов.

Ранее заслуженный мастер спорта России Евгений Плющенко прокомментировал сотрудничество с фигуристкой Александрой Трусовой. По его мнению, хвалить себя и свой тренерский штаб не стоит. Поэтому его вклад в карьеру спортсменки оценивать должна сама подопечная Этери Тутберидзе

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хоккей олимпиада окр ои-2022
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