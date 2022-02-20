Стартовал финал ОИ-2022 по хоккею между Россией и Финляндией

Пекин, 20 февраля. Финальный матч Олимпийских игр 2022 года по хоккею стартовал. Сборные России и Финляндии разыграют золотые медали.

Хоккеисты, представляющие Олимпийский комитет России, сразятся с финскими спортсменами. На данный момент команда из РФ является действующим победителем ОИ.

Ворота сборной ОКР будет защищать Иван Федотов. Запасным вратарем будет Тимур Билялов.

Первое звено: Никита Нестеров, Александр Никишин; Андрей Чибисов, Вадим Шипачев, Кирилл Семенов;

Второе звено: Александр Елесин, Егор Яковлев; Никита Гусев, Владимир Ткачев, Арсений Грицюк;

Третье звено: Сергей Телегин, Вячеслав Войнов; Антон Слепышев, Павел Карнаухов, Дмитрий Воронков;

Четвертое звено: Дамир Шарипзянов; Сергей Плотников, Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Артур Каюмов.

Ранее заслуженный мастер спорта России Евгений Плющенко прокомментировал сотрудничество с фигуристкой Александрой Трусовой. По его мнению, хвалить себя и свой тренерский штаб не стоит. Поэтому его вклад в карьеру спортсменки оценивать должна сама подопечная Этери Тутберидзе