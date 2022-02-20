Российская сборная по хоккею вышла на раскатку перед финалом ОИ-2022

Пекин, 20 февраля. Хоккейная команда, выступающая за Олимпийский комитет России, вышла на раскатку перед финальным матчем с Финляндией на Олимпиаде 2022 года.

Российские хоккеисты вышли на разминку, поскольку уже в 07:10 по Москве у них состоится финальная игра в Пекине. Напомним, команда ОКР до этого момента проиграла лишь один раз — в матче против Чехии на групповой стадии.

На данный момент сборная России является действующим олимпийским чемпионом. Всего хоккеисты СССР/Объединенной команды СНГ/России завоевывали золотые медали девять раз. Если победит Финляндия, то для них это будет первая победа на ОИ за всю историю соревнований.

Ранее биатлонист Владимир Драчев в разговоре с ФАН передал поздравления женской российской сборной по биатлону. Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина в составе команды заняли второе место в эстафете 4х6 км на Олимпийских играх в Пекине.