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Российская сборная по хоккею вышла на раскатку перед финалом ОИ-2022

Олимпийские игры 2022
Российская сборная по хоккею вышла на раскатку перед финалом ОИ-2022
fhr.ru  /  Пресс-служба Федерации хоккея России

Пекин, 20 февраля. Хоккейная команда, выступающая за Олимпийский комитет России, вышла на раскатку перед финальным матчем с Финляндией на Олимпиаде 2022 года.

Российские хоккеисты вышли на разминку, поскольку уже в 07:10 по Москве у них состоится финальная игра в Пекине. Напомним, команда ОКР до этого момента проиграла лишь один раз — в матче против Чехии на групповой стадии.

На данный момент сборная России является действующим олимпийским чемпионом. Всего хоккеисты СССР/Объединенной команды СНГ/России завоевывали золотые медали девять раз. Если победит Финляндия, то для них это будет первая победа на ОИ за всю историю соревнований.

Ранее биатлонист Владимир Драчев в разговоре с ФАН передал поздравления женской российской сборной по биатлону. Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина в составе команды заняли второе место в эстафете 4х6 км на Олимпийских играх в Пекине.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Российская сборная по хоккею вышла на раскатку перед финалом ОИ-2022
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