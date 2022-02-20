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Лыжница Наталья Непряева сошла с марафона на ОИ-2022

  /   Обновлено: 20 февраля 2022 06:36
Олимпийские игры 2022
Лыжница Наталья Непряева сошла с марафона на ОИ-2022
Global Look Press  /  Maxim Thore

Пекин, 20 февраля. Российская лыжница Наталья Непряева покинула 30-километровый марафон в масс-старте.

Спортсменка, выступающая за Олимпийский комитет России, сошла с гонки на Олимпиаде 2022 года. Напомним, марафон в формате масс-старта на 30 км свободным стилем стартовал в 06:00 по Москве. От сборной РФ выступают Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Анастасия Рыгалина и Мария Истомина.

Ранее стало известно, что российская команда установила новый рекорд по количеству наград, завоеванных на Олимпийских играх в лыжных гонках. Всего российские лыжники взяли девять медалей.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Лыжница Наталья Непряева сошла с марафона на ОИ-2022
олимпиада лыжные гонки ои-2022 наталья непряева
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