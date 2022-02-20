Садовники из Северной Кореи попали в исправительные лагеря из-за нераспустившихся бегоний

Пхеньян, 20 февраля. Садовников в КНДР отправили в исправительные лагеря, так как у них не расцвели красные бегонии ко дню рождения покойного лидера Ким Чен Ира.

Этот день в КНДР известен как «День сияющей звезды» и отмечается 16 февраля. Любимыми цветами северокорейского лидера украшают улицы, и в этом году руководство страны традиционно сделало крупный заказ у садоводов.

Однако сорт «Кимченирия» не распустился в срок, так как возникли проблемы с подачей топлива к теплицам, из-за чего температура была слишком низкой Это расстроило Ким Чен Ына.. После этого фермеров приговорили к 3–6 месяцам пребывания в трудовых лагерях. Садоводов обвинили в пренебрежительном отношении к цветам.

Ранее стало известно, что документальный фильм «Великий год побед» показали в Северной Корее. На попавших в Сеть кадрах можно увидеть главу КНДР Ким Чен Ына, скачущего на коне.