Премьер Польши Моравецкий призвал рассмотреть возможность блокировки «Северного потока»

Варшава, 20 февраля. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, что необходимо задуматься об отключении газопровода «Северный поток — 1».

Российский лидер Владимир Путин, по его словам, использует топливо в качестве оружия. Он подчеркнул, что по этой причине «СП-2» саботируется западными странами.

Моравецкий также предложил подумать об отключении «Северного потока — 1». По его мнению, газ необходимо поставлять в ЕС через Украину, которая якобы может обеспечить прокачку 130 миллиардов кубометров, в отличие от 100 миллиардов российского газопровода.

«Путин не сможет так легко атаковать Украину, если он будет зависеть от выполнения своих контрактов и прокачки газа через Украину. Так было до запуска "Северного потока — 1"», — добавил премьер.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что страны Запада введут санкции против России в случае «агрессии» против Украины, в том числе против газопровода «Северный поток — 2».