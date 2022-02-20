Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 февраля 06:55
06:32
Олимпийские игры 2022
Лыжница Наталья Непряева сошла с марафона на ОИ-2022
06:29
Общество
Садовники из Северной Кореи попали в исправительные лагеря из-за нераспустившихся бегоний
06:28
Политика
Премьер Польши Моравецкий призвал рассмотреть возможность блокировки «Северного потока»
06:00
Политика
Инициатива на стороне Украины и Запада: Кот о готовности Донбасса к любому сценарию
05:57
Общество
ЕАО готова принять беженцев из Донбасса и Луганска
05:50
Политика
Глава МИД Кубы Паррилья обвинил США в пропаганде против России
05:30
Политика
CNN: журналисты CNN и AFP оказались под обстрелом в Донбассе
05:16
Происшествия
ВСУ за несколько часов 20 раз обстреляли территорию ДНР
05:16
Политика
Военный эксперт Коротченко: Украина не сможет вернуть статус ядерной державы
04:56
Политика
Очередной самолет с военным оружием прибыл на Украину из Канады
Все новости

ЕАО готова принять беженцев из Донбасса и Луганска

Общество
ЕАО готова принять беженцев из Донбасса и Луганска
Народные новости  /  Дмитрий Астрахань

Биробиджан, 20 февраля. Еврейская автономная область готова принять и разместить беженцев из ДНР и ЛНР. Об этом глава области Ростислав Гольдштейн сообщил в социальных сетях.

По словам Гольдштейна, он дал поручение подготовить шесть пунктов временного размещения для граждан, а также составить список вакантных в ЕАО рабочих мест.

«Еврейская автономная область с сопереживанием и сочувствием относится к беде жителей ДНР и ЛНР. Им пришлось покинуть свои дома и искать прибежище в России. Наша область готова принять и разместить беженцев из этих республик, оказать им всяческую поддержку» — отмечено в сообщении губернатора ЕАО.

Ситуация в Донбассе обострилась в четверг, 17 февраля. Власти ДНР и ЛНР заявили о десятках обстрелах со стороны Украины, также была объявлена временная эвакуация граждан в связи с угрозой вторжения.

Вернуться назад
Все новости / Общество / ЕАО готова принять беженцев из Донбасса и Луганска
украина беженцы Луганск днр обстрел донецк эвакуация
Комментировать