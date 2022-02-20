ЕАО готова принять беженцев из Донбасса и Луганска

Биробиджан, 20 февраля. Еврейская автономная область готова принять и разместить беженцев из ДНР и ЛНР. Об этом глава области Ростислав Гольдштейн сообщил в социальных сетях.

По словам Гольдштейна, он дал поручение подготовить шесть пунктов временного размещения для граждан, а также составить список вакантных в ЕАО рабочих мест.

«Еврейская автономная область с сопереживанием и сочувствием относится к беде жителей ДНР и ЛНР. Им пришлось покинуть свои дома и искать прибежище в России. Наша область готова принять и разместить беженцев из этих республик, оказать им всяческую поддержку» — отмечено в сообщении губернатора ЕАО.

Ситуация в Донбассе обострилась в четверг, 17 февраля. Власти ДНР и ЛНР заявили о десятках обстрелах со стороны Украины, также была объявлена временная эвакуация граждан в связи с угрозой вторжения.