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Глава МИД Кубы Паррилья обвинил США в пропаганде против России

Политика
Глава МИД Кубы Паррилья обвинил США в пропаганде против России
pixabay.com  /  12019

Мехико, 20 февраля. Глава кубинской дипломатии Бруно Родригес Паррилья обвинил США в развязывании пропаганды против Кремля. Также он выступил против расширения сил НАТО к границам России. Об этом Паррилья написал в своем Twitter-аккаунте.

Западные страны в последнее время выражают крайнюю озабоченность якобы намерениями России «напасть» на Украину. Кремль множество раз опровергал эти обвинения, заявляя, что не собирается ни на кого нападать.

Также в Москве отмечали, что данные обвинения являются предлогом для размещения сил НАТО возле российских границ. Однако бездоказательные заявления о планируемой «атаке» России продолжают поступать от представителей западных стран даже после того, как российские войска вернулись к местам дислокации после учений.

«Мы решительно отвергаем пропагандистскую и коммуникационную истерию, развязанную правительством Соединенных Штатов против России, и решительно выступаем против расширения НАТО до границ этой братской страны», — заявил глава МИД Кубы.

Ранее ежедневная американская газета The Wall Street Journal сообщила, что нефтегазовая отрасль США, ранее испытывавшая большие проблемы, резко взлетела на фоне истерии вокруг якобы «нападения», планируемого Россией. Данная ситуация «аукнулась» Европе и Украине существенными финансовыми потерями.

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