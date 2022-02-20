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CNN: журналисты CNN и AFP оказались под обстрелом в Донбассе

Политика
CNN: журналисты CNN и AFP оказались под обстрелом в Донбассе
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Донецк, 20 февраля. Корреспонденты телеканала CNN и их коллеги из французского агентства Agence France-Presse попали под обстрел в Донбассе, когда сопровождали министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского.

Представитель украинской пропрезидентской партии «Слуга народа» Юлия Палийчук сообщила, что депутаты украинского парламента и иностранные журналисты оказались под минометным обстрелом в ДНР на передовой. Никто из них не пострадал.

Телеканал «Украина-24» ранее сообщал, что под обстрелом попал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский. Но эту информацию пока официально не подтвердили.

Начиная с полуночи по киевскому времени (23:00 по Москве) Вооруженные силы Украины обстреляли территорию ДНР 20 раз. Отмечается, что от обстрелов украинских силовиков пострадала окраина Донецка.

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