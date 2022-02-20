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ВСУ за несколько часов 20 раз обстреляли территорию ДНР

Происшествия
ВСУ за несколько часов 20 раз обстреляли территорию ДНР
Федеральное агентство новостей

Донецк, 20 февраля. Вооруженные силы Украины, начиная с полуночи по киевскому времени (23:00 по Москве) обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 20 раз.

Представительство ДНР в СЦКК заявило, что от обстрелов украинских силовиков, в том числе, пострадала окраина Донецка. Сообщается, что по территории республики было выпущено 230 снарядов, среди которых мины и снаряды калибром 120 и 122 мм. Их применение запрещено согласно Минским соглашениям.

Ранее стало известно, что 19 февраля на территории ЛНР режим прекращения огня был нарушен 49 раз. Об этом сообщило правительство республики.

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