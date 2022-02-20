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Военный эксперт Коротченко: Украина не сможет вернуть статус ядерной державы

  /   Обновлено: 20 февраля 2022 05:16
Политика
Военный эксперт Коротченко: Украина не сможет вернуть статус ядерной державы
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 20 февраля. Военный эксперт Игорь Коротченко назвал блефом Заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможном выходе страны из Будапештского меморандума и возвращении ей статуса ядерной державы.

Подобные заявления украинского лидера рассчитаны на западную публику, считает главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Современная Украина не сможет создать ядерное оружие и средств его доставки, сообщил Пятому каналу военный эксперт.

«Это блеф, причем блеф достаточно дешевый. Сегодняшняя Украина не в состоянии освоить производство даже минометного оружия. Говорить всерьез о том, что Украина способна разработать собственное ядерное оружие, а тем более создать средства его доставки. Это задача, которую Украина решить не сможет в принципе», — объяснил Коротченко.

Все талантливые украинские специалисты, которые действительно обладали необходимыми для производства опасного оружия знаниями, уже давно трудятся за рубежом, заключил Коротченко.

Ранее на Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский заявил, что Киев готов поставить под сомнение условия Будапештского меморандума, в рамках которого Украина отказалась от ядерного оружия. Глава государства пообещал инициировать консультации участников соглашения и поручил министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе организовать соответствующие переговоры.

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