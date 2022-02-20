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Очередной самолет с военным оружием прибыл на Украину из Канады

Политика
Очередной самолет с военным оружием прибыл на Украину из Канады
ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 20 февраля. Канадский самолет с военной помощью приземлился на Украине 19 февраля. Об этом сообщил министр обороны страны Алексей Резников.

Киев, по словам главы военного ведомства, получил винтовки, автоматы с оптическими прицелами и снаряжение. Это уже второй самолет с оружием, прибывший из Канады, за месяц. По информации минобороны, в ближайшее время будут выполнены еще несколько рейсов.

«Благодарю наших партнеров и друзей за это важное и своевременное решение», — сказал Резников.

Ранее посол РФ в Оттаве Олег Степанов заявил, что решение Канады поставить Украине партию летального вооружения является неприемлемым и лишь усугубит текущий конфликт.

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