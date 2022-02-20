Генсек НАТО Столтенберг считает, что альянс не нарушал обещание не расширяться на восток

Берлин, 20 февраля. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не увидел причин полагать, что альянс нарушил обещание не расширяться на восток. Об этом он в эфире телеканала ARD.

Столтенберг прокомментировал сообщения СМИ об обнаружении документа 1991 года в Национальном архиве Великобритании, который свидетельствует о договоренности стран НАТО о «неприемлемости» вступления стран восточной Европы в состав альянса. Генеральный секретарь НАТО в эфире телеканала ARD заявил, что альянс не нарушал договоренности, заключенной в Бонне в 1991 году.

«Нет. НАТО принимает решения вместе с 30 странами-членами», — сказал Столтенберг.

Также он подчеркнул, что нигде не нет решения, в котором члены НАТО договорились отказаться от того, что написано в вашингтонском договоре. Этот договор является основополагающим в для альянса. По словам генсека, в документе зафиксировано, что европейские страны могут вступать в НАТО. Об этом так же говорится в в других международных документах, например, в Хельсинкском Заключительном акте и Парижской хартии 1990 года.

Ранее Столтенберг заявил о подготовке Россией «полномасштабного наступления» на Украину. При этом он не уточнил, на каких основаниях сделаны такие выводы.