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Власти ЛНР заявили о 49 нарушениях режима прекращения огня

Происшествия
Власти ЛНР заявили о 49 нарушениях режима прекращения огня
Федеральное агентство новостей

Луганск, 20 февраля. В субботу 19 февраля на территории ЛНР режим прекращения огня был нарушен 49 раз. Об этом сообщило правительство республики.

Власти в СЦКК отметили, что за минувшие сутки украинская сторона нарушила режим прекращения огня 49 раз. Представители ЛНР подчеркнули, что Вооруженные силы украины использовали, в том числе, тяжелые виды орудий.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что жителям Донецкой Народной Республики нужно эвакуироваться, пока у них есть возможность это сделать. Он уверен, что Киев в любом момент может вернуть события 2014 года.

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