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Кровля двухэтажного дома рухнула из-за снега в Новгородской области

  /   Обновлено: 20 февраля 2022 04:28
Происшествия
Кровля двухэтажного дома рухнула из-за снега в Новгородской области
 /  Пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ

Нижний Новгород, 20 февраля. Обрушение кровли в деревянном восьмиквартирном доме произошло в городе Окуловка Новгородской области. В этот момент в здании была одна женщина, сообщает источник ФАН.

По предварительным данным, дом был расселен. В одной из квартир на первом этаже проживала женщина. Во время инцидента она не пострадала. Сведений о жертвах также не поступало.

В настоящее время обстоятельства ЧП устанавливают Следственный комитет РФ по Новгородской области, назначена доследственная проверка, после которой будет принято соответствующее процессуальное решение. На месте происшествия работают представители Валдайского межрайонного следственного отдела.

Ранее потолок обрушился в одной из квартир в Бокситогорском районе Ленинградской области из-за протекающей крыши. Во время инцидента никто не пострадал.

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обрушение снег кровля новгородская область
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