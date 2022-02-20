Кровля двухэтажного дома рухнула из-за снега в Новгородской области

Нижний Новгород, 20 февраля. Обрушение кровли в деревянном восьмиквартирном доме произошло в городе Окуловка Новгородской области. В этот момент в здании была одна женщина, сообщает источник ФАН.

По предварительным данным, дом был расселен. В одной из квартир на первом этаже проживала женщина. Во время инцидента она не пострадала. Сведений о жертвах также не поступало.

В настоящее время обстоятельства ЧП устанавливают Следственный комитет РФ по Новгородской области, назначена доследственная проверка, после которой будет принято соответствующее процессуальное решение. На месте происшествия работают представители Валдайского межрайонного следственного отдела.

Ранее потолок обрушился в одной из квартир в Бокситогорском районе Ленинградской области из-за протекающей крыши. Во время инцидента никто не пострадал.