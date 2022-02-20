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ДНР заявила о новых обстрелах со стороны украинских силовиков

Происшествия
ДНР заявила о новых обстрелах со стороны украинских силовиков
facebook.com  /  Операція об'єднаних сил / Joint forces operation

Донецк, 20 февраля. Украинские военные обстреляли два населенных пункта Донецкой Народной Республики.

Представительно ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что по Старомихайловке было выпущено 20 мин калибром 82 миллиметров. По Коммунаровке — 10 мин калибром 120 миллиметров.

Ситуация в Донбассе обострилась в четверг. ДНР и ЛНР заявили о десятках обстрелах со стороны Украины. Руководство республик объявило временную эвакуацию граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Киева.

Ранее СЦКК зафиксировала в Донбассе 1566 нарушений режима прекращения огня. В ДНР был зафиксирован 591 случай, а в ЛНР— 975.

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Все новости / Происшествия / ДНР заявила о новых обстрелах со стороны украинских силовиков
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