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Депутат Рады Кузьмин рассказал о компромате, который может отправить Зеленского в отставку

Политика
Депутат Рады Кузьмин рассказал о компромате, который может отправить Зеленского в отставку
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Федеральное агентство новостей

Киев, 20 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский должен будет покинуть свой пост, если информация об отправке его родителей за границу подтвердится. Об этом заявил Верховной рады Ренат Кузьмин.

Ранее в соцсетях оказался ролик, который, вероятно, содержит расшифровку беседы Зеленского и его помощника. В нем, как сообщается, президент просит отправить его родителей на Карибы или в Испанию. При этом свою супругу Елену он решил оставить из-за внимания «конченных журналистов».

«Если это правда, то президент, призывавший нацию не паниковать, "єднатися" (объединяться. — Прим. ред.) и петь патриотические песни, должен уйти в отставку», — считает Кузьмин.

Ранее стало известно, что Зеленский попал в неприятное положение на конференции по безопасности Мюнхене. В ходе мероприятия он не смог включить гарнитуру и во всем обвинил Россию.

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