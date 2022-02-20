Депутат Рады Кузьмин рассказал о компромате, который может отправить Зеленского в отставку

Киев, 20 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский должен будет покинуть свой пост, если информация об отправке его родителей за границу подтвердится. Об этом заявил Верховной рады Ренат Кузьмин.

Ранее в соцсетях оказался ролик, который, вероятно, содержит расшифровку беседы Зеленского и его помощника. В нем, как сообщается, президент просит отправить его родителей на Карибы или в Испанию. При этом свою супругу Елену он решил оставить из-за внимания «конченных журналистов».

«Если это правда, то президент, призывавший нацию не паниковать, "єднатися" (объединяться. — Прим. ред.) и петь патриотические песни, должен уйти в отставку», — считает Кузьмин.

Ранее стало известно, что Зеленский попал в неприятное положение на конференции по безопасности Мюнхене. В ходе мероприятия он не смог включить гарнитуру и во всем обвинил Россию.