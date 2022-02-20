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Евросоюз раскритиковал обстрелы Донбасса

Политика
Евросоюз раскритиковал обстрелы Донбасса
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Брюссель, 20 февраля. Евросоюз осудил массированные обстрелы жилых объектов в Донбассе. Об этом заявил верховный представитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

Представитель Европейского союза подчеркнул, что атака гражданского населения на востоке Украины — это серьезное нарушение Минских соглашений, а также международных гуманитарных норм. Он добавил, что при обострении ситуации в регионе официальный Киев имеет достаточно сдержанную реакцию на ряд «провокаций». При этом Евросоюз не верит в слова лидеров Донецкой и Луганской народных республик относительно того, что Украина готовит наступление.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский обсудил обострение в Донбассе и пути политико-дипломатического урегулирования ситуации с французским лидером Эммануэлем Макроном. По словам представителя Киева, разговор носил срочный характер.

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