Евросоюз раскритиковал обстрелы Донбасса

Брюссель, 20 февраля. Евросоюз осудил массированные обстрелы жилых объектов в Донбассе. Об этом заявил верховный представитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

Представитель Европейского союза подчеркнул, что атака гражданского населения на востоке Украины — это серьезное нарушение Минских соглашений, а также международных гуманитарных норм. Он добавил, что при обострении ситуации в регионе официальный Киев имеет достаточно сдержанную реакцию на ряд «провокаций». При этом Евросоюз не верит в слова лидеров Донецкой и Луганской народных республик относительно того, что Украина готовит наступление.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский обсудил обострение в Донбассе и пути политико-дипломатического урегулирования ситуации с французским лидером Эммануэлем Макроном. По словам представителя Киева, разговор носил срочный характер.