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Глава НАТО Столтенберг заявил о подготовке Россией «полномасштабного наступления» на Украину

Политика
Глава НАТО Столтенберг заявил о подготовке Россией «полномасштабного наступления» на Украину
ФБА «Экономика сегодня»

Берлин, 20 февраля. Россия планирует «полномасштабное наступление» на Украину. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

При этом он не стал говорить, на каких основаниях сделаны такие выводы. По словам Столтенберга, РФ не отводит свои войска, наоборот, наращивает силы на границе. Он также отметил, что Москва хочет создать предлог для нападения.

«Мы все знаем, что риск нападения очень высок... Для России еще не поздно пойти на деэскалацию, сделать шаг назад и вступить в политический диалог с НАТО», — сказал генсек НАТО.

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что решение по усилению Североатлантического альянса на восточном направлении на долгосрочной основе ожидается весной текущего года.

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