«Луганскгаз» возобновил подачу голубого топлива в ЛНР

Луганск, 20 февраля. Жители ЛНР вновь получают голубое топливо после взрывов газопровода, об этом заявила компания «Луганскгаз».

Напомним, ночью 19 февраля организация сообщила о двух повреждениях трубопровода. В качестве причины представители предприятия указали диверсии. Однако теперь жители Донбасса вновь имеют доступ к газу в своих домах.

«Благодаря оперативным действиям сотрудников государственного унитарного предприятия "Луганскгаз" к 18.00 подача газа всем ранее отключенным абонентам была возобновлена на 100%», — сообщила компания в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины с начала суток 15 раз обстреливали территорию ЛНР. Об этом сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.