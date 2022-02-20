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«Луганскгаз» возобновил подачу голубого топлива в ЛНР

Общество
«Луганскгаз» возобновил подачу голубого топлива в ЛНР
Федеральное агентство новостей

Луганск, 20 февраля. Жители ЛНР вновь получают голубое топливо после взрывов газопровода, об этом заявила компания «Луганскгаз».

Напомним, ночью 19 февраля организация сообщила о двух повреждениях трубопровода. В качестве причины представители предприятия указали диверсии. Однако теперь жители Донбасса вновь имеют доступ к газу в своих домах.

«Благодаря оперативным действиям сотрудников государственного унитарного предприятия "Луганскгаз" к 18.00 подача газа всем ранее отключенным абонентам была возобновлена на 100%», — сообщила компания в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины с начала суток 15 раз обстреливали территорию ЛНР. Об этом сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

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ЛНР газ луганскгаз
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