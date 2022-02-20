Пушилин призвал жителей ДНР воспользоваться моментом и эвакуироваться

Донецк, 20 февраля. Жителям Донецкой Народной Республики нужно эвакуироваться, пока у них есть возможность это сделать, заявил во время посещения пунктов эвакуации в Донбассе глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, в регионе опасно, поэтому лучше воспользоваться моментом и выехать с территории республики «в спокойных обстоятельствах», пока есть такая возможность.

«По нашим данным, Украина в любой момент может вернуться к тем событиям, которые мы видели с вами в 2014–2015 годах», — приводятся слова главы ДНР на его официальном сайте.

Пушилин добавил, что «задача простая» и заключается в том, чтобы вывести как можно больше людей. Теме не менее, по его словам, победа останется за ДНР.

Руководство народных республик Донбасса накануне сообщило о временной эвакуации людей в Ростовскую область. Пушилин заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский отдаст военным приказ о наступлении в ближайшее время.

Руководство ДНР и ЛНР приняло решение о временной эвакуации своих граждан в Ростовскую область. Семья беженцев рассказала, как их встретили в России. Жительница села Казацкое, расположенного на территории Донецкой Народной Республики, рассказала, что она эвакуировалась в Россию вместе с двумя детьми. Ее, как и других беженцев из ДНР, разместили в санатории «Звезда» на берегу Таганрогского залива.