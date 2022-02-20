Эрнст высоко оценил Нагиева в роли временного ведущего КВН

Москва, 20 февраля. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст похвалил актера Дмитрия Нагиева в роли ведущего КВН и назвал его «молодым».

Константин Эрнст после программы, которую провел Дмитрий Нагиев, похвалил его работу. Случилось это после первой игры 1/8 финала в Высшей лиге.

«Молодой справился», — коротко отметил генеральный директор Первого канала.

Эрнст также заявил, что привычный ведущий программы КВН Александр Масляков обязательно вернется к своим обязанностям в будущем, когда его самочувствие улучшится. По его словам, «мэтр немного приболел» и попросил провести 1/8 финала в Высшей лиге своих друзей. Эрнст подчеркнул, что для них эта программа — родная.

Александр Масляков все еще не до конца оправился от последствий коронавируса. Из-за этого он вынужден впервые с 1964 года пропустить несколько игр КВН.

Ранее Юрий Лоза оценил критику актрисы Семиной в адрес Нагиева. Тамара Семина назвала телеведущего «хамом, подонком и бездарностью».